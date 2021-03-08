В ДТП в Польше погибли украинцы / фото REUTERS

В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала "Украина 24".

Причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.

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"Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - пояснил дипломат.

ДТП с украинцами в Польше: что известно

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Автор: Юрий Годован