Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Николаевской области с участием мэра Вознесенска.

Об этом сообщает полиция Николаевской области

Как говорится в сообщении, сегодня утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и пассажирского автобуса.

В результате ДТП был травмирован водитель Volkswagen, 32-летний мэр г. Вознесенск. Водитель автобуса не пострадал.

Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

Все обстоятельства автоаварии, ее причины и свидетели ДТП устанавливаются. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Примечательно, что ранее в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области сообщили, что в салоне маршрутного транспортного средства пассажиров якобы не было.

Напомним, недавно водитель с признаками наркотического опьянения спровоцировал в Николаеве 18 аварий и пытался убежать от правоохранителей.

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Автор: Екатерина Гирнык