Местные СМИ сообщают, что за рулем мог быть депутат.

В Николаеве в ночь на 12 ноября произошло ДТП с участием BMW и Mitsubishi Lancer. От удара последний разорвало, а водитель BMW скрылся с места происшествия.

Читайте такжеВ Одесской области пьяный водитель с супругой сбежали с места ДТП, оставив в машине погибшего пассажира (фото, видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

11 ноября около 23:15 на проспекте Героев Украины в районе перекрестка с переулком Парусным столкнулись BMW, под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Водитель BMW, оставив авто, скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства автоаварии и местонахождение второго участника происшествия. По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по телефонам (093) 483-63-79 или 102.

Местное издание «Новости-N» пишет, что, судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве. А один из прохожих утверждает, что BMW проехал на красный сигнал светофора.

Как пишут местные СМИ, в ноябре 2018 года в Николаеве патрульные остановили Maserati, за рулем которого находился депутат Белава. У него обнаружили визуальные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку на алкотестере.

Мужчина отказался и поехал в наркологическую лабораторию. Более чем через месяц эксперты сообщили, что депутат был трезв.

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Автор: Людмила Жерновская