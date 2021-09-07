Другой водитель в аварии не пострадал.

На Николаевщине полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия при участии мэра Вознесенска Евгения Величко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в результате ДТП был травмирован водитель Volkswagen, 32-летний мэр Вознесенска. Однако в каком именно состоянии находится Величко, пока неизвестно.

Читайте такжеМашины превратились в груду металлолома: на Николаевщине произошло масштабное ДТП, есть погибшие (фото, видео)Водитель автобуса не пострадал. В салоне маршрутного транспортного средства пассажиров не было.

На месте происшествия работают полицейские, обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Сам Величко случившееся пока что не комментировал.

Напомним, недавно водитель с признаками наркотического опьянения спровоцировал в Николаеве 18 аварий и пытался убежать от правоохранителей.

Автор: Светлана Макринская