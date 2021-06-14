Авто удалось заблокировать лишь в селе Галициново.

Мужчина за рулем Ford 14 июня спровоцировал в Николаеве 18 аварий. Правоохранителям пришлось заблокировать авто, потому что водитель не собирался останавливаться.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Около 13:00 в полицию поступило сообщение о неадекватном водителе автомобиля Ford, который на большой скорости двигается по улицам города и таранил другие авто.

Правоохранители обнаружили авто на проспекте Богоявленском, но водитель проигнорировал требование полиции остановиться. Авто удалось заблокировать в селе Галициново, но водитель решил не останавливаться и попытался сбежать, что ему не удалось. Задержанным оказался 36-летний житель Одесской области. У него выявили признаки наркотического опьянения.

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На опубликованных кадрах видно, что машина изрядно побита.

По данному факту составили ряд административных материалов:

18 протоколов по статье 124 "Нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

18 протоколов по статье 122-4 "Оставление места ДТП";

протокол по части 1 статьи 130 "Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения";

протокол по статье 122-2 "Невыполнение требования об остановке";

постановление по части 1 статьи 126 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории".

По данным местных СМИ, Ford Fusion имел одесскую регистрацию.

Ранее в Одессе известный бизнесмен на иномарке сбил на пешеходном переходе ребенка. Как сообщалось, водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская, выполняя поворот налево со Среднефонтанской, сбил 10-летнюю девочку. В это время ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Автор: Анастасия Горбачева