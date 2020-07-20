Авария с участием главы налоговой: в ГНС ответили, какой знак закреплен за Toyota Land Cruiser (документ)

Согласно информации ГНС, автомобиль используется на правах аренды на основании договора, заключенного в частном порядке.

В Государственной налоговой службе Украины (ГНС) подтвердили, что за автомобилем Toyota Land Cruiser 200, на котором накануне глава налоговой Алексей Любченко попал в ДТП в Киеве, закреплены номера государственной регистрации АА 7207 АА.

Об этом говорится в ответе ГНС на информационный запрос УНИАН.

Кроме того, в ответе на запрос говорится, что глава ГНС пользуется указанным транспортным средством на правах аренды на основании договора аренды, заключенного в частном порядке, то есть не для интересов, связанных с осуществлением полномочий главы налоговой.

Читайте также"Такое поведение чиновников – недопустимо": нардеп Кива рассказал о ДТП с участием главы налоговой службы (фото, видео)

«Глава ГНС Алексей Любченко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser (номера госрегистрации АА 7207 АА) на правах аренды на основании договора, заключенного в частном порядке. В случае наступления обстоятельств, связанных с возможным конфликтом интересов, будут приняты меры в соответствии с законодательством Украины», - сказано в сообщении.

В свою очередь, это означает, что Любченко не имеет права на использование оперативных номеров.

Как сообщал УНИАН, 3 июля глава ГНС Алексей Любченко попал в ДТП на автомобиле Toyota Land Cruiser, после чего покинул место происшествия, предварительно отдав указание своему водителю изменить номерные знаки на авто с АА 5129 ТЕ на АА 7207 АА.

В то же время, по информации нардепа Александра Дубинского, данное средство передвижения принадлежит частной компании-налогоплательщику - ЗАО «Украгрохимхолдинг». Как известно, до того, как возглавить налоговую, Алексей Любченко работал там первым вице-президентом.

Позже в интервью Цензор.НЕТ Любченко подтвердил факт аварии и уточнил, что произошла она на перекрестке улиц Большая Васильковская и Федорова. Также он признал, что уехал с места ДТП до приезда патрульной полиции, поскольку за рулем находился «другой человек».

Как известно, согласно ч.6 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, влечет наложение штрафа в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram