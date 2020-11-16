В 2016 году в Болграде Одесской области бывший заключенный зарезал родителей парня, сам он чудом спасся со своей сестрой.

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось под Одессой 15 ноября, погиб 20-летний Игорь Демченко, родители которого были жесткого зарезаны бывшим заключенным в Болграде.

Об этом сообщает Думская.

У Демченко в Одессе остались жена и сын, которому исполнился один год.

Игоря и Марианну Рознетовских жестоко убили в Болграде в сентябре 2016 года. Убийца также нанес ножевые ранения Демченко и его сестре Насте, но дети выжили. Парню тогда было 16 лет, девочке – всего 8.

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После выписки из больницы они проходили курсы физической и психологической реабилитации. Воспитанием детей занялась их бабушка.

Парень 15 ноября направлялся из Одессы в Белгород, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, на автомобиле Toyota Hiace. За рулем находился сотрудник патрульной полиции, который на тот момент не исполнял служебные обязанности.

ДТП, в котором погиб Игорь Демченко - что известно

Утром 15 ноября в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате столкновения двух автомобилей 2 человека погибли и 4 пострадали.

Автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из города Белгород-Днестровский в направлении села Староказачье, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний мужчина.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Денис Прядко