На месте инцидента уже работают спасатели / фото Патрульная полиция Киева

На 25-м километре автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи перевернулся грузовик с опасным грузом.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Как сообщается, сейчас на месте работают патрульные и спасатели. Движение временно перекрыли в обоих направлениях.

"До устранения возможной опасности для участников движения, объезд осуществляется через город Бровары", - сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала "Киев Сейчас", грузовик перевозил жидкий кислород.

Из-за ДТП движение по трассе перекріли / фото Патрульная полиция Киевской области
фото Патрульная полиция Киевской области

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Автор: Екатерина Лиманская