На 25-м километре автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи перевернулся грузовик с опасным грузом.
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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Как сообщается, сейчас на месте работают патрульные и спасатели. Движение временно перекрыли в обоих направлениях.
"До устранения возможной опасности для участников движения, объезд осуществляется через город Бровары", - сказано в сообщении.
По данным Telegram-канала "Киев Сейчас", грузовик перевозил жидкий кислород.
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