ДТП в Ривненской области произошло вчера утром.

В Ривненском районе Ривненской области - возле села Михалин случилась смертельное ДТП - на закругленном участке дороги машина Mercedes-Benz Vito выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF, погибли четыре человека, а еще один - получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Трагедия на дороге случилась около 10 утра в пятницу, 2 февраля, сообщила полиция Ривненской области в Facebook. По сведениям правоохранителей, в результате аварии погиб 50-летний водитель микроавтобуса, который жил в селе Витковичи, а также его две пассажирки - 47-летняя односелица и 43-летняя жительница села Богуши. Потом в больнице скончался один из травмированных пассажиров авто Mercedes-Benz.

"...с тяжелыми травмами госпитализировали еще двух пассажиров: 37-летнюю жительницу села Богуши и ее 44-летнего односельчанина. Последний, несмотря на оказанную медиками помощь, умер в больнице", - отметили правоохранители.

За рулем грузовика был 30-летний житель поселка Клесов. Мужчина прошел проверку, в результате которой установлено, что он был трезв.

Руководитель Ривненской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в результате трагической аварии без матерей и отцов остались дети из двух семей. "В одной из семей родителей потеряло восемь несовершеннолетних детей, в другой - пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей следит за ситуацией", - написал чиновник в своем канале в Telegram.

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В конце мая стало известно, что ночью глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосту наехал на военнослужащего Нацгвардии. Нацгвардеец погиб на месте ДТП, а судью задержали, и потом суд ему избрал меру пресечения.

Кроме того, позже он был отстранен от правосудия. Было установлено, что в момент аварии Тандыр находился в состоянии опьянения. В начале февраля стало известно, что Высший совет правосудия приняла решение о приостановлении рассмотрения дисциплинарного дела против Тандыра.

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