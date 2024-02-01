В Киевской городской прокуратуре откридают упреки, что приостановление рассмотрения дисциплинарного дела произошло из-за ее деятельности.

На заседании 31 января Высший совет правосудия (ВСП) принял решение о приостановлении рассмотрения дисциплинарного дела по судье Алексею Тандыру, который будучи нетрезвым насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту.

Об этом оговорится в сообщении Киевской городской прокуратуры. В столичной прокуратуре заявили, что предоставили все материалы, которые запросил ВСП по делу, а заявление члена Второй Дисциплинарной палаты ВСП Виталия Салихова о том, что "прокуратура длительное время не предоставляла ни одного документа" является не корректным и не соответствует действительности.

"Отметим, что именно якобы отсутствие документов от прокуратуры, а впоследствии и времени на их проработку из-за отпуска члена Второй Дисциплинарной палаты ВСП стали одним из аргументов для остановки рассмотрения дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра на заседании ВСП 31 января 2024 года", - отмечают в прокуратуре.

Видео дня

Как сообщается, письмо Салихова поступило в Киевскую городскую прокуратуру 17 января 2024 года. В письме он просил предоставить копию обвинительного акта в отношении судьи Макаровского суда Киевской области Алексея Тандыра и письменное разрешение на разглашение данных досудебного расследования. На это письмо столичная прокуратура 25 января 2024 года направила заверенные копии обвинительного акта, копию реестра материалов расследования и разрешение на разглашение сведений досудебного расследования, то есть все запрашиваемые материалы.

Отмечаются, что указанная дисциплинарная жалоба в отношении судьи Тандыра поступила в Высший совет правосудия еще 7 июня 2023 года. А дисциплинарное дело по этой жалобе открыто 10 января 2024 года.

По состоянию на 1 февраля 2024 года дополнительных запросов от Высшего совета правосудия не поступало, добавили в прокуратуре.

Напоминается, что обвинительный акт по делу по обвинению судьи в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса), направлен в суд еще в августе 2023 года. Сейчас дело находится на рассмотрении Святошинского районного суда Киева.

Судья Тандыр сбил насмерть нацгвардейца - что известно

26 мая ночью председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Тандыра задержали. Свидетели говорили, что судья был под действием алкоголя. Тандыр отказался от проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения.

Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

3 августа Государственное бюро расследований сообщило, что состояние опьянения судьи тандыра во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз. Всего следствие получило 18 экспертных заключений по делу.

В сообщении Государственного бюро расследований о завершении расследования дела сообщалось, судья находился за рулем автомобиля и вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие - в результате него погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии. ГБР отмечало, что судья обладает специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, поэтому во время отобрания биологических образцов он попытался исказить их содержимое с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах.

Судье Тандыру избранная мера пресечения - содержание под стражей.

Высший совет правосудия своим решением временно отстранила Тандыра от работы.

В декабре стало известно, что обвиняемый в смертельном ДТП с нацгвардейцем судья Тандыр развелся с женой, а через неделю переписал на нее имуществ - по мнению адвоката семьи погибшего, это может свидетельствовать о том, что Тандыр пытается избежать выплаты компенсации пострадавшим. Автомобиль, на котором судья сбил военного, принадлежит жене.

Вас также могут заинтересовать новости: