Эта авария унесла жизни четырех человек.

В Черниговской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни четырех человек. Среди погибших – двое маленьких детей.

Об аварии рассказали в пресс-службе ГСЧС Черниговской области. Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле с. Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района поступило в Службу спасения "101" 16 октября в 19:10.

"По предварительной информации произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ". Для оказания помощи на место происшествия был направлен дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борзна", – говорится в заявлении.

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В результате аварии погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 г. р. Спасатели с помощью спецоборудования провели деблокирование тел погибших.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.

Смертельные ДТП в Украине

7 октября в ДТП на Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Как рассказали в полиции, авария произошла в Мукачевском районе недалеко от Нижних Ворот. Тогда погиб еще один человек, а жену Сташкива госпитализировали.

29 сентября на Волыни погиб военный, капитан, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка, который защищал Донецкий аэропорт. Трагедия произошла возле села Хорохорин Луцкого района.

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