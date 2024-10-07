Авария произошла на Закарпатье.

В ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. О трагедии сообщила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Трагедия случилась в соседней Закарпатской области. Наш земляк погиб внезапно, за жизнь жены до сих пор борются медики", – рассказала она.

В полиции Закарпатья рассказали, что в результате ДТП в Мукачевском районе недалеко от Нижних Ворот два человека погибли, еще один – получил травмы.

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"Известно, что 67-летний житель города Тысменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто перевернулось на крышу", – говорится в сообщении правоохранителей.

От полученных травм на месте аварии погиб водитель и его 59-летний пассажир. 67-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована.

Чем запомнился Украине Богдан Сташкив

Богдан Сташкив родился на Рогатинщине, долгое время он работал в Тысменице, где возглавлял отдел культуры. Он также гастролировал в странах Европы, Канаде, Соединенных Штатах Америки, популяризируя украинскую музыку.

В начале 2000-х украинский певец основал детский конкурс-фестиваль "Запад-ХХI века".

Светлана Онищук рассказала, что Сташкив также активно занимался научной работой в области искусства и культуры и благотворительностью. При жизни артист построил часовню Спасения Христова в г. Тысменица, а также помогал в строительстве и реставрации храмов на Прикарпатье.

Кроме того, Богдан Сташкив организовывал благотворительные концерты для военнослужащих, больных детей и людей с инвалидностью.

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