Тело из искореженной машины доставали спасатели, это произошло недалеко от гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское.

В Днепропетровской области в результате столкновения с опорой моста погиб водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos.

Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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ДТП произошло около 17:00 на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино недалеко от гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское Днепровского района.

Спасатели, которые прибыли к месту происшествия, установили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с опорой моста. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

"Подразделением ГСЧС, с помощью гидравлических ножниц и разжимателя, деблокировали тело погибшего водителя из конструкций поврежденной машины", - говорится в сообщении.

Также на сайте ГСЧС обнародовано фото с места аварии, на котором видны бетонные опоры моста и разбитую машину.

Отмечается, что к оказанию помощи привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ДТП.

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Автор: Юлия Петриченко