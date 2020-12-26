В Днепропетровской области в результате столкновения с опорой моста погиб водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos.
Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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ДТП произошло около 17:00 на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино недалеко от гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское Днепровского района.
Спасатели, которые прибыли к месту происшествия, установили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с опорой моста. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
"Подразделением ГСЧС, с помощью гидравлических ножниц и разжимателя, деблокировали тело погибшего водителя из конструкций поврежденной машины", - говорится в сообщении.
Также на сайте ГСЧС обнародовано фото с места аварии, на котором видны бетонные опоры моста и разбитую машину.
Отмечается, что к оказанию помощи привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ДТП.
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