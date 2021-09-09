В Киеве иностранцы устроили езду по тротуарам, им решили помешать неравнодушные граждане и перекрыли дорогу. Между гостями столицы и пешеходами разгорелся конфликт и произошла драка. Есть задержанные и потерпевшие.
Злоумышленников задержали правоохранители по адресу проспект Победы, 7, сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" в среду поздно вечером, 8 сентября.
Журналисты узнали, что злоумышленники передвигались на трех автомобилях. Одно авто было на месте задержания, а еще за одним поехали полицейские. Судьба третьей машины неизвестна.
"...гости столицы, с Кавказа, вероятно, ехали по тротуару..., граждане перекрыли им дорогу, возникла драка, набросились на двух человек десять, на трех машинах, двое уже задержаны... есть пострадавшие", – выяснили на месте задержания.
Видео с места задержания иностранцев в Киеве
Напомним, 4 июля в Киеве утром на Контрактовой площади случилась массовая драка. В драке принимали участие около десяти человек. На месте происшествия не видели сотрудников полиции.
По словам якобы участника событий, массовая драка началась после того, как на него просто так напал неизвестный.