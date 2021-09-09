Возможно, в столице решили "оторваться" мужчины с Кавказа, выяснили журналисты.

В Киеве иностранцы устроили езду по тротуарам, им решили помешать неравнодушные граждане и перекрыли дорогу. Между гостями столицы и пешеходами разгорелся конфликт и произошла драка. Есть задержанные и потерпевшие.

Злоумышленников задержали правоохранители по адресу проспект Победы, 7, сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" в среду поздно вечером, 8 сентября.

Журналисты узнали, что злоумышленники передвигались на трех автомобилях. Одно авто было на месте задержания, а еще за одним поехали полицейские. Судьба третьей машины неизвестна.

"...гости столицы, с Кавказа, вероятно, ехали по тротуару..., граждане перекрыли им дорогу, возникла драка, набросились на двух человек десять, на трех машинах, двое уже задержаны... есть пострадавшие", – выяснили на месте задержания.

Видео с места задержания иностранцев в Киеве

Напомним, 4 июля в Киеве утром на Контрактовой площади случилась массовая драка. В драке принимали участие около десяти человек. На месте происшествия не видели сотрудников полиции.

По словам якобы участника событий, массовая драка началась после того, как на него просто так напал неизвестный.

Автор: Екатерина Присяжнюк