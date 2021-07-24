Сообщается об одном пострадавшем.

В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" сегодня вечером произошла драка со стрельбой.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, во время инцидента было слышно шесть выстрелов.

"После чего мужчина упал и больше не встает... Вызвали скорую, которая срочно госпитализировала пострадавшего", - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Также нет официальной информации от столичных правоохранителей.

В сети уже опубликовано видео с места драки возле "Дворца спорта":

Как сообщал УНИАН, двумя неделями ранее на столичном Подоле в ночь на воскресенье, 11 июля, произошло сразу несколько массовых драк между посетителями развлекательных заведений. На записи видно, что конфликты возникают сразу в нескольких локациях. Время драки начинаются прямо на проезжей части улицы Сагайдачного, мешая тем самым движению автотранспорта.

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Автор: Юрий Годован