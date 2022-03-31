Нападение сопровождалось антисемитскими высказываниями, все это произошло на глазах у многочисленных свидетелей.

На директора еврейской общины Ивано-Франковска совершено нападение. Игорь Перельман получил три ножевых ранения прямо в центре города.

Об этом сообщается в официальном канале Объединённой еврейской общины Украины (ОЕОУ) в Telegram.

Нападение на директора еврейской общины было совершено днем 31 марта. В центре Ивано-Франковска на улице Бельведерской Игоря Перельмана трижды ударили ножом.

"Нападение сопровождалось антисемитскими высказываниями при многочисленных свидетелях. Предварительно установлена личность нападавшего. Объединенная еврейская община Украины желает Игорю Перельману скорейшего выздоровления. Рефуа шлема!", - указано в сообщении ОЕОУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что информация про использование синагог в Умани ВСУ, которую распространяют с целью провокаций в РФ, не соответствует действительности.

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