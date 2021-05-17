Тела направлены на проведение экспертизы для окончательного установления причин смерти.

В Ивано-Франковске полицейские устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых обнаружили в лифтовой шахте недостроя.

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Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Согласно информации, 17 мая около 4:30 в полицию поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что по улице Надречная в лифтовой шахте объекта незавершенного строительства обнаружил тело человека.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили два тела мужского пола.

«В настоящее время установлено, что пострадавшие - 1975 и 1986 года рождения, жители Ивано-Франковска», - говорится в сообщении.

Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления причин смерти.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, тщательный осмотр места совершенного преступления, отрабатывают прилегающую территорию с целью установления возможных свидетелей, очевидцев происшествия и просматривают видео с камер наблюдения.

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Автор: Светлана Макринская