Все синагоги и еврейские объекты в Украине используются исключительно по назначению.

В среду, 30 марта, официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что якобы еврейские объекты в Умани используются "украинскими националистами".

Объединённая еврейская община Украины заявила, что все синагоги и еврейские объекты в Украине используются исключительно по назначению, для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин и местному населению.

Даже исходя из фото, опубликованного в провокационных целях, очевидно, что ворота синагоги закрыты и в ней никто не находится.

Фонд имени Раби Нахмана в Умани подтверждает, что указанная в заявлении синагога, которая является второй по размеру в Украине, была закрыта с Рош Ха-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и после того момента не использовалась.

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