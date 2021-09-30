Жуткое ДТП произошло в поселке Станиславчик.

В Черкасской области произошло ужасное ДТП. Маленькая девочка выбежала на дорогу и попала под колеса "Газели". Все это произошло на глазах у матери ребенка и многих других свидетелей. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии, она находится в коме.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области Facebook.

Жуткое ДТП произошло 29 сентября на Шполянщине, в поселке Станиславчик, Матусовской территориальной общины. Примерно в 15:00 мать и ее 7-летняя дочь вышли из автобуса на остановке.

"Неожиданно девочка выбежала на проезжую часть, где в то время двигался автомобиль "Газель". 57-летний водитель не успел среагировать и совершил наезд", - рассказали в пресс-службе.

Ужасная авария произошла на глазах матери, которой пришлось увидеть, как ее ребенок попадает под колеса машины. Также случайными свидетелями ДТП стали другие жители поселка, которые находились на остановке. Именно они вызвали скорую помощь и полицию.

Читайте такжеПовел детей в лесополосу: в Краматорске мужчину обвиняют в изнасиловании девочки"Девочка получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи Шполянской районной больницы. Транспортировать пострадавшую в Черкасскую областную больницу, медики говорят - нельзя. Сейчас ребенок в коме", - рассказали о состоянии пострадавшей правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами УК. "Газель" изъяли и перевезли на арестплощадку. Сейчас идет следствие.

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Автор: Полина Кузенко