Один из подозреваемых записывал, сколько девушкам платили за интим, сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что в Черновцах местный житель в своей квартире вместе с пособником с 2006 до 2021-го развращал несовершеннолетних. Оба подозреваемых – пенсионеры.

Правоохранителям девять раз жаловались, что в квартире злоумышленника нарушали общественный покой, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

По данным ведомства, пострадавшими от действий мужчин признали себя только две девушки из тех, которых они развращали.

В полиции добавили, что имеют достаточно сведений, чтобы доказать вину мужчин, поскольку владелец жилья записывал имена девушек, указывал даты и суммы, которые были заплачены за сексуальные услуги. Также в компьютере злоумышленника нашли 54 гигабайта порнографических фото- и видеоматериалов.

Владельцу квартиры 74 года, а его пособнику – 66.

Правоохранители начали "под них копать" после того, как в марте жительница Черновцов предоставила порнографическое видео с девочкой. Полицейские потом выяснили, что девочка приходила в квартиру к пенсионеру.

Читайте такжеРазвращение 8-летней девочки в киевской школе: подозреваемому избрали меру пресеченияСтаршего мужчины, в частности, подозревают в изнасиловании малолетних, создании и содержании мест разврата с целью наживы и в сутенерстве.

Пособника злоумышленника обвиняют, в том числе в изнасиловании малолетних, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Оба подозреваемых не признают свою вину.

Ранее стало известно, что в Киеве суд арестовал 37-летнего мужчину, который в течение пяти лет насиловал и развращал 14-летнюю девочку.

Правоохранители узнали, что злоумышленник издевался над дочерью женщины, с которой жил.

Автор: Екатерина Присяжнюк