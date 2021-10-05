Злоумышленника обвиняют в развращении дочери женщины, с которой он жил.

В Киеве арестован 37-летний мужчина, который в течение пяти лет насиловал и развращал 14-летнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Мужчина, проживая вместе с матерью малолетней девочки в течение 2016 – 2021 годов, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней, а потом систематически вступал с ней в половую связь.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 2 ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию и попечительству) Уголовного кодекса Украины.

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Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее стало известно, что в одной из школ Киева мужчина в туалете преградил выход из кабинки 8-летней девочке и приказал ей обнажиться.

Напуганная ученица выполнила требование злоумышленника. Потом мужчина совершил развратные действия и скрылся.

Подозреваемого задержали правоохранители. Суд решил отправить задержанного под стражу.

Автор: Светлана Закелова