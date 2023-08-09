Оказалось, что он устроил к себе на работу близкого родственника.

Военкому территориального центра комплектования (ТЦК) одного из районов Киева полицейские вручили протокол о коррупции.

Как говорится в сообщении МВД, чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр своего родственника. Этими действиями он нарушил требования ст. 28 закона "О предотвращении коррупции", не принял мер по недопущению возникновения конфликта интересов", - пояснили детали в МВД.

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В соответствии с действующим законодательством за правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность. Поэтому в отношении чиновника составили административный протокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 КУоАП.

Как отмечается в сообщении, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа.

Инциденты с военкомами в Украине

В последнее время в стране участились неприятные инциденты с военкомами. В частности, буквально вчера суд арестовал руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки, которого разоблачили на организации схемы незаконного обогащения для своего окружения и помощи криминалитета.

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