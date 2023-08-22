Воины 47-й бригады с боями вошли в село и начали вывозить мирное население на безопасные территории.

Силы обороны Украины эвакуируют жителей из села Работино, возле которого украинские бойцы в последние дни достигли успехов и теперь россияне обстреливают этот населенный пункт из артиллерии.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram.

"Воины 47-й бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

"В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Продолжаются бои", - отметила Маляр.

ВСУ имеют успех на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, 21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что Силы обороны Украины имеют успехи в продвижении в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.

Сегодня, 22 августа, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Работиного на южном фронте.

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