Силы обороны Украины эвакуируют жителей из села Работино, возле которого украинские бойцы в последние дни достигли успехов и теперь россияне обстреливают этот населенный пункт из артиллерии.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram.
"Воины 47-й бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", - подчеркнула Маляр.
По ее словам, украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.
"В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии. Продолжаются бои", - отметила Маляр.
ВСУ имеют успех на Запорожском направлении
Как сообщал УНИАН, 21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что Силы обороны Украины имеют успехи в продвижении в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.
Сегодня, 22 августа, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Работиного на южном фронте.