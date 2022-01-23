Женщина пыталась ворваться в помещение, однако охранники ее не пускали.

На Житомирщине странная женщина без одежды, лишь в одном белье, "штурмовала" клуб. Она пыталась зайти в помещение, однако охранники держали дверь.

По информации Telegram-каналу "Всевидящее Око", инцидент произошел в городе Чуднов.

"В городе Чуднов самка богомола поймала передоз, и предлагала клиентам бесплатный "стриптизик". Кому-то из клиентов это даже понравилось, но охрана такой ход почему-то не оценила", - указано в сообщении.

На видео можно заметить, что женщина в белье вела себя довольно агрессивно. Она пыталась ворваться в помещение и что-то громко кричала. Впрочем, женщину так и не пустили.

Почему именно женщина была в таком состоянии и что предшествовало этому инциденту - не сообщается. Впрочем, в комментариях уже появилось много версий. Пользователи пишут, что женщина могла просто переусердствовать со спиртными напитками.

"Деми Мур на максималках", "ну и стриптиз, стыдно смотреть", "а теперь представьте, как ей будет стыдно утром", - добавили комментаторы.

Читайте такжеВ Мелитополе по улице разгуливал полураздетый "горячий" мужчина (фото)Ранее УНИАН уже сообщал, что в киевском парке мужчина показывал женщинам половой орган. Иностранца в розовых брюках задержали.

Вас также могут заинтересовать новости: