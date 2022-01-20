Женщина находится на шестом месяце беременности.

В Житомире полицейские задержали 41-летнего мужчину с подозрением в покушении на убийство беременной женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

"19 января в Житомире правоохранители задержали 41-летнего жителя Коростеня по обоснованному подозрению в попытке отравить свою беременную жену. Сейчас мужчина под стражей. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что замысел мужчины совершить тяжкое уголовное деяние выявили во время проверки имеющейся у них информации.

"В ходе документирования действий мужчины, которое длилось чуть больше недели, оперативники полиции собрали достаточно показаний и сведений для подтверждения подготовки к убийству. Так, удалось выяснить, что жена коростенца находится в беременном состоянии, однако из-за личных неприязненных отношений мужчина задумал избавиться от нее, отравив медицинскими препаратами. 19 января коростенец приехал в Житомир, где приобрел сильнодействующие лекарства, свободная продажа которых ограничена, и сразу после этого его задержали спецназовцы КОРДа. Медикаменты при нем изъяли, в дальнейшем их направят на экспертное исследование", - отмечается в сообщении.

О задержанном известно, что он является обвиняемым в совершении грабежа и причинении тяжких телесных повреждений другому лицу. Сейчас идет судебное разбирательство для определения ему приговора за содеянное. В порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) УПК Украины мужчина взят под стражу.

В комментарии корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко сказала, что женщина была на шестом месяце беременности.

"Узнав о состоянии беременности женщины, мужчина неоднократно угрожал физической расправой, требуя принудительно прервать беременность. Сейчас женщина находится на 6 месяце беременности", - рассказала Алла Ващенко.

По информации прокуратуры Житомирской области, "продавцу" за медпрепарат мужчина передал 2500 грн.

"Сразу после передачи им "продавцу" денег – 2500 тыс. грн и получения медпрепарата правоохранители задержали мужчину", - рассказали в прокуратуре области.

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