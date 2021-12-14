Подозреваемого задержала Муниципальная стража и передала полицейским.

В Киеве во вторник, 14 декабря, на территории парка Троещина злоумышленник показывал женщинам свой половой орган.

Женщины обратились за помощью и описали злоумышленника, говорится на странице Муниципальной стражи Киева в Facebook.

По ее данным, похожего мужчину нашли недалеко от парка.

Читайте такжеВ Одессе голая женщина устроила "показательное выступление" (видео)"...неизвестный заметно нервничал и попытался убежать. Догнали и передали полиции...", – говорится в сообщении.

В Муниципальной страже добавили, что задержанный оказался гражданином Алжира. Мужчина ранее имел проблемы с законом.

В сети также разместили фотографии подозреваемого.

На снимках видно, что мужчина был в черной куртке и в розовых штанах.

Напомним, в конце сентября подобный инцидент произошел в парке, расположенном в городе Подольск Одесской области. Журналисты узнали, что там злоумышленник подошел к девушкам, которые сидела на лавочке, показал свой половой орган и получил "самый низкий бал".

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк