Несовершеннолетнего убийцу приговорили к 15 годам заключения.

В Одессе к 15 годам заключения приговорен несовершеннолетний, который жестоко убил осенью 2019 года 14-летнюю школьницу Дарью Дробот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, приговор вынесен Суворовским судом Одессы 8 февраля.

Отмечается, что в суде представитель обвинения доказал, что в ноябре 2019 года злоумышленник вместе с потерпевшей в компании других подростков находились за чертой Одессы, на территории Лиманского района Одесской области.

"Подросток и потерпевшая отошли от общего места отдыха и остались наедине. Тогда, находясь в нетрезвом состоянии, он начал бить и душить девочку, а затем забрал ее телефон и скрылся", - рассказали в прокуратуре.

Получив ряд смертельных телесных повреждений, девочка скончалась на месте.

По данным пресс-службы, публичное обвинение представляла Доброславская окружная прокуратура. Изучив материалы дела, суд признал виновным одессита, которому на тот момент исполнилось 17 лет, в умышленном убийстве школьницы и разбойном нападении (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Жестокое убийство 14-летней девочки под Одессой: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 3 ноября 2019 года в Лиманском районе Одесской области в лесополосе нашли убитой 14-летнюю ученицу школы №71 (Одесса) Дарью Дробот, которая жила в Суворовском районе города.

Было установлено, что накануне вместе с друзьями она отдыхала в пригороде, а потом куда-то пошла с 15-летним знакомым Кириллом Оленичем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам.

Впоследствии этого подростка задержали по подозрению в убийстве. Предполагалось, что он пытался изнасиловать жертву, избил и задушил ее.

Злоумышленник ранее уже дважды задерживался за грабеж, на момент совершения преступления отбывал наказание условно.

Убийство девочки вызвало большой резонанс.

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