15-летний убийца девочки под Одессой пытался ее изнасиловать – полиция

Задержанный признал, что предложил девочке половой контакт, а когда она отказала – жестоко избил ее, а потом задушил.

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот, тело которой было найдено 3 ноября в лесополосе в Лиманском районе Одесской области, пытался ее изнасиловать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, подозреваемый задержан вчера вечером. В момент задержания он пребывал в состоянии наркотического опьянения из-за чего, в течение нескольких часов, допросить его не предоставлялось возможным.

Как отметил Бех, убитая была обнаружена полуобнаженной (без нижней части одежды). 15-летний задержанный признал, что предложил ей половой контакт, а когда девочка отказала – жестоко избил ее, а потом задушил.

Читайте также9-классник убил 14-летнюю девочку под Одессой: всплыли новые подробности

На голове погибшей обнаружены множественные травмы, которые, как предполагается, получены в результате ударов.

По словам Беха, подозреваемый числился в одном из ПТУ, характеризуется отрицательно. В частности, он дважды задерживался за грабеж. В момент совершения убийства находился на условном сроке наказания.

По словам начальника областного главка, подозреваемый забрал окровавленный телефон Дробот и принес его к знакомым. Парень пояснил им, что кровь появилась в результате его драки с неизвестным.

Телефон был сдан в ломбард, а на вырученные деньги злоумышленник приобрел наркотики.

Телефон погибшей правоохранители изъяли в ломбарде.

Как сообщил Бех, компания, в которой изначально гуляли двое несовершеннолетних (убитая и подозреваемый) состояла примерно из 30 человек в возрасте 15-16 лет.

Установлено, что дети употребляли спиртные напитки.

Назначен ряд экспертиз. 15-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Уголовное производство открыто п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71.

Установлено, девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам. Позднее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка.