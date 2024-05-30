Накануне женщина сообщала о домашнем насилии, полиция запретила мужчине приближаться к семье.

Сегодня в Одессе мужчина прямо на улице нанес многочисленные ножевые ранения своей жене и 8-летней дочери, после чего совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона. Об этом информирует региональный главк Нацполиции.

Отмечается, что о происшествии, которое произошло около 11:00 во дворе многоэтажки на улице Академика Королева, правоохранительным органам сообщила местная жительница.

Установлено, что накануне, вчера вечером, 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия своего 39-летнего мужа. Со слов заявительницы, тот якобы впервые начал вести себя агрессивно.

На вызов прибыли патрульные, которые составили в отношении обидчика протокол по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали срочное запрещающее предписание. В частности, обязали мужчину покинуть жилье на трое суток и запретили контактировать с семьей. В присутствии полицейских мужчина собрал необходимые вещи и ушел из дома.

"Сегодня у подъезда дома, в котором семья снимает квартиру, мужчина неожиданно напал на жену и 8-летнюю дочь, когда они возвращались с прогулки. Нанеся им множественные ножевые ранения, злоумышленник побежал в подъезд, поднялся на 12 этаж и выпрыгнул с балкона общего пользования", - рассказали правоохранители.

Тело мужчины нашли возле дома. По словам очевидцев, женщина вместе с ребенком присела на лавочку возле дома, а из подъезда вышел мужчина и приблизился к ней. Людям, которые находились рядом, показалось, что тот якобы жену обнял, но, как выяснилось, он сразу начал резать ее ножом. Когда сосед, увидевший ужасное событие, начал кричать, злоумышленник оставил жену и набросился на ребенка.

"Он бил девочку ножом, куда попало", - рассказал очевидец.

Мать с ребенком госпитализировали, они - в реанимации. Предварительно, у женщины диагностированы проникающие ранения брюшной полости и грудной клетки, у девочки - спины и шеи.

Сейчас следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство женщины и малолетнего ребенка) и ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Тело погибшего и вещественные доказательства, в том числе два ножа, изъятые с места происшествия, полицейские направят на экспертизу.

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Как сообщал УНИАН, на Закарпатье мужчина сжег заживо 10-летнего сына сожительницы. Происшествие произошло вечером 13 мая, в больницу был доставлен 10-летний житель села Серное Береговского района. По данным врачей, мальчик имел около 80% ожогов тела.

В течение нескольких последующих дней медики пытались спасти жизнь ребенка, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Выяснилось, что к происшествию причастен 33-летний сожитель матери потерпевшего. Установлено, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил именно он. Это произошло после того, как между взрослым и ребенком возникла ссора.

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