Также стало известно, что в пригороде Одессы пляжи закрыты из-за минной опасности.

Уже вскоре наступит обычная для лета адская погода и люди начнут массово посещать одесские пляжи. Однако состояние акватории Черного моря не совсем безопасно даже через год после уничтожения дамбы Каховской ГЭС, предупреждает и. о. директора НИУ "Украинский научный центр экологии моря" Виктор Коморин.

Как передает корреспондент УНИАН, во время круглого стола, посвященного влиянию военных действий на морские экосистемы Украины, он предупредил о долговременных последствиях от уничтожения Каховской плотины. По словам Коморина, тогда грязные потоки с разрушенной дамбы шли не только на поверхности моря, но и на глубине до 20 метров. Соответственно, были повреждены тамошние экосистемы.

Отобранные учеными пробы показали значительное превышение токсинов на расстоянии 500 метров от побережья. Как отметил Коморин, некоторые показатели были превышены в сотни раз, а в мидиях содержание токсинов превышено в тысячи раз.

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Эксперт отметил, что Черное море возле Одессы частично восстановилось и токсинов стало меньше, но их состав определенным образом изменился.

"В чем опасность сейчас... При определенных погодных условиях количество токсинов увеличивается", - сказал Коморин. Он добавил, что это происходит, в частности, в период штормов, которые поднимают с морского дна ил, насыщенный токсичными веществами. То есть, происходит своеобразная миграция загрязнителей.

Как пояснил ученый в комментарии УНИАН, на побережье большинства городских пляжей Одессы (в пределах от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана) лучше не купаться, если ветер дует с моря. Это означает, что со стороны Днепровско-Бугского лимана волны несут определенную грязь. Если ветер - в спину, купаться можно, но все равно желательно после морских ванн принимать пресный душ.

Кроме того, не рекомендуется заходить в море, если человек имеет какие-то повреждения кожи.

Также сегодня, 31 мая, стало известно, что в пригороде Одессы власти запретили купаться в море. Соответствующее сообщение размещено на сайте Южненского городского совета.

Говорится, что, согласно решению местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории Южненской городской территориальной громады в течение купального сезона 2024 года запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах.

"Запрет введен в связи с высоким риском минной опасности. Просим быть осторожными и избегать посещения опасных зон!", - отмечает администрация.

Пляжный сезон в Одесской области

Напомним, в апреле в Одессе во время совещания обсудили возможность проведения в городе оздоровительного сезона, в частности предоставления услуг в прибрежной зоне. По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности. Пока еще официального открытия пляжей не было.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине пляжный сезон на море не будут открывать из-за российских обстрелов, но рассматривают возможность запуска его на внутренних водоемах области и в пределах лиманов. По словам главы Николаевской областной госадминистрации Виталия Кима, если Одессу враг может обстреливать только крылатыми ракетами и беспилотниками-шахедами, то Николаев достает артиллерия и тому подобное. Поэтому нельзя запустить сезон, но отдыхать, вероятно, можно будет на внутренних водоемах, в частности лиманах, озерах.

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