Харьковские полицейские оперативно разыскали трехлетнего ребенка.

Работники харьковской полиции вечером, 1 января, оперативно разыскали трехлетнюю девочку, о пропаже которой сообщила ее бабушка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"1 января в 17:30 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что пропал трехлетний ребенок. О происшествии правоохранителям сообщила бабушка, которая рассказала, что ее дочь ушла на прогулку с девочкой, но вернулась домой одна. На вопрос, где находится маленький ребенок, та сообщила, что оставила его знакомому", - говорится в сообщении.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав ХРУП № 2 и дежурные экипажи патрульной полиции. Менее чем через два часа девочку обнаружили возле станции метро "Студенческая", она находилась с 40-летним мужчиной, который разыскивал ее мать.

Отмечается, что никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было, ребенка передали медикам. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности.

Пропавшие дети:

12 декабря 2021 года отдел ювенальной превенции полиции Ивано-Франковской области сообщил о том, что разыскивает 12-летнюю девочку, которая 11 декабря около 12:00 пошла гулять и до сих пор ее местопребывание неизвестно.

В Николаевской области 5 декабря нашли мертвым попавшего 9-летнего мальчика.