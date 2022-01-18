Одного из злоумышленников задержали "на горячем" во время получения 400 тыс. грн неправомерной выгоды.

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц предприятия с государственными корпоративными правами АО "Укргазвыдобування" в вымогании 400 тыс. грн взятки от частной компании за несоздание препятствий для выполнения тендерного соглашения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов АО "Укргазвыдобування".

Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное соглашение с госпредприятием на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн грн. Однако чиновники искусственно затягивали сроки с предоставлением поставщикам спецификаций необходимых товаров.

Читайте такжеУкраина накопила достаточно газа для прохождения зимы - Шмыгаль

Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить им взятку за "мгновенное" подписание дополнительного соглашения и перенос сроков выполнения основного договора.

Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды на общую сумму 400 тыс. грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.

Мероприятия по раскрытию правонарушения проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры г. Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: