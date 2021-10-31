Авария случилась в Севастополе, узнали журналисты.

В захваченном Российской Федерацией Крыму на территории Севастополя женщина за рулем авто Chevrolet выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной Kia. После ДТП женщина была покрыта кровью.

Серьезное ДТП в Крыму произошло на ул. Тоннельная, 20, сообщил Telegram-канал "Mash на волне" со ссылкой на сведения очевидцев.

По словам свидетелей, в авто Chevrolet находилась 2-летняя дочка женщины-водителя. Горе-мать, вместо того, чтобы отдать девочку медработникам, начала материться и кидаться на них.

"…похоже было, что женщина находится в состоянии опьянения. Полисмены забрали девочку и отдали врачам. Ее доставили в больницу", – поделились очевидцы.

Читайте такжеВ Крыму продавщица с ножом напала на пособников оккупантов: грозит пожизненноеРанее стало известно, что в Крыму в начале сентября "патрульные" остановили авто, за рулем которого находился пьяный москвич. Житель Москвы оскорблял пособников оккупантов и хотел сбежать.

Также на месте происшествия находилась голая туристка-москвичка – экс-жена нарушителя.

"Патрульные" пожаловались, что женщина, которая казалась пьяной, материлась и несколько раз ударила одного из "правоохранителей".

Автор: Екатерина Присяжнюк