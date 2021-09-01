На полуострове "отличились" бывшие супруги, сообщили в так называемом "крымском МВД".

В захваченном Россией Крыму так называемые "патрульные" остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный житель Москвы. Мужчина оскорблял пособников оккупантов и пытался сбежать.

На месте преступления была голая туристка из Москвы, бывшая жена нарушителя. "Правоохранители" утверждали, что женщина казалась пьяной, бранилась и несколько раз ударила одного из "патрульных", сообщает iz.ru со ссылкой на данные так называемого "крымского МВД".

В псевдоведомстве добавили, что злоумышленница не реагировала на просьбы успокоиться. Бывших супругов задержали. Позже выяснилось, что задержанным около 50 лет.

На москвичей составили "административные протоколы" за мелкое хулиганство и неповиновение "сотрудникам полиции".

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Мужчина отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови, и ему тоже за это грозит наказание.

Напомним, Россия захватила украинский Крым в 2014 году. Ряд стран Запада, в частности, США и государства-члены Евросоюза, не признали полуостров российским и наказали РФ за агрессию санкциями.

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Автор: Екатерина Присяжнюк