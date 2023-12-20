Историю одного хитреца рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Западного управления ГПСУ.

Чтобы не мобилизовали и для пересечения границы Украины, мужчины прибегают к различным хитростям: даже меняют пол, по крайней мере в документах.

Об этом сказал заместитель начальника штаба - начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук на брифинге.

По его словам, на сегодня не так активно используется схема "Шлях" для пересечения границы мужчинами призывного возраста. В последнее время наблюдается увеличение так называемых фиктивных браков с лицами с инвалидностью и с женщинами, имеющими много несовершеннолетних детей.

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В то же время мужчины прибегают и к достаточно креативным вариантам относительно того "как избежать армии". Есть показательная история, которую рассказал Матвийчук:

"Мужчина призывного возраста утверждал и потом официально получил в органах ЗАГС документы, что он сменил пол на женский: был Антон, а стал Тоня. Но пол он не менял. Только изменил документы. Даже такие интересные новые схемы появляются, чтобы избежать мобилизации и пересечь границу незаконно"

Он отметил, что за сутки по всему участку западной границы около 6 000 мужчин призывного возраста выезжают из Украины. Ежедневно пересекают границу как волонтеры ориентировочно 150-200 человек по системе "Шлях".

В Украине мужчины не могут ехать за границу, но они пытаются

Военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу из-за полномасштабной войны в Украине, объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Есть легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из-за различных обстоятельств, в частности, это лица, которых предприятия "забронировали" от призыва, на иждивении которых инвалиды, а также водители и мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Недавно на Ровенщине была разоблачена группа лиц, организовавших незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Ровенская областная прокуратура сообщала, что схему побега из страны организовала группа ровенчан - они занимались международными перевозками. Дельцы заключали фиктивные трудовые договоры с мужчинами и вносили сведения о, якобы, водителях их четырех фирм в систему "Шлях".

Правоохранители проверяют информацию о 170 мужчинах, которые выехали за пределы Украины через фирмы фигурантов, но в страну не вернулись.

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