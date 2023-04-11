Проверяется информация о 170 мужчинах, которые могли воспользоваться этой схемой и не вернулись в Украину. Сумма заработка организаторов может составлять до $1 миллиона.

В Ривненской области разоблачена группа лиц, организовавших незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Как сообщает Ривненская областная прокуратура, схему побега из страны организовала группа жителей Ровно, которые занимались международными перевозками. Они заключали фиктивные трудовые договоры с мужчинами и вносили сведения о, якобы, водителях их четырех фирм в систему "Шлях".

Отмечается, что за свои услуги брали от 1500 до 5000 долларов США. Исполнителями, которые подбирали клиентов и организовывали их переправку через границу, были жители Ривненской и Волынской областей.

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Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о 170 мужчинах, которые выехали за пределы Украины через фирмы фигурантов, но в страну не вернулись.

Двум лицам, организатору и водителю, который за перевозку и консультации получал 4 тыс. грн, уже сообщено о подозрении. 10 апреля суд избрал подозреваемому исполнителю меру пресечения в виде домашнего ареста, а соавтора схемы отправил под стражу с возможностью внесения 671 тыс. грн залога.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений и причастные к ним лица.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, злоумышленники внесли в электронную систему данные более 450 мужчин призывного возраста, из которых более 170 не вернулись в Украину. По примерной оценке, сумма незаконного заработка организаторов может составить до 1 миллиона долларов.

Выезд мужчин за границу - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце марта представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что никаких смягчений в пересечении границы военнообязанными мужчинами пока нет.

По словам Вениславского, есть легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из-за различных обстоятельств. Например, это лица, которых предприятия "забронировали" от призыва, на иждивении которых инвалиды, а также водители и другие. Эти люди регистрируются в системе "Шлях".

Напомним, военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу из-за полномасштабной войны в Украине, и объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Между тем, Кабмин рассматривает возможность разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим "бронирование" от воинского призыва.

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