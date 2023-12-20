Такое предложение уже звучало в немецком Бундестаге.

Несмотря на активную поддержку Украины, общество заграницей удивляется: почему в ее армии одни старые "дяди" и "инвалиды", когда их страны заполонили здоровые молодые украинцы.

Предложение отправить сотни тысяч "потенциальных" военнослужащих обратно в Украину уже звучало от одного из депутатов немецкого Бундестага. Однако, по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Бабийчука, это внутренняя проблема, которую должно преодолеть правительство Украины.

Сейчас ситуация с военнообязанными превратилась в "украинский нонсенс", акцентировал он и привел в пример свой недавний разговор с рядом европейских коллег.

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"Они были несколько шокированы, когда я им объяснял, что в Украине воюют дядьки на фронте. Основную массу составляют 40-45-летние старые дядьки, инвалиды уже. Почему? Потому что молодежь не может быть призвана в армию", - заявил он в интервью Radio NV.

Он признал, что общество Европы не понимает, зачем помогать Украине, когда ее же мужчины призывного возраста попадаются на каждом шагу, а еще и получают помощь от Германии, Польши, Чехии или другой страны-партнера.

Учитывая иностранное законодательство - все происходит в пределах дозволенного. "Это беженцы, которые спасаются от войны... Им не нравится жить в государстве, где война. Они ищут, где безопаснее, где лучше", - указал он.

Урегулировать этот вопрос должна именно Украина: "И в этом случае у меня нет ответа", - признал Лакийчук. Он акцентировал, что сейчас в Украине все мужчины моложе 20 лет - это "допризывники". Далее, до 27 лет, они "призывники", то есть их могут призвать в армию на срочную службу и год-полтора обучать защищать страну. И только потом украинец приобретает статус "военнообязанный".

Но чаще было иначе: украинцы до 27 лет вообще не получали никакой срочной подготовки, но все равно становились военнообязанными. "С 27 лет не имеет значение, он служил срочную, не служил, он становится военнообязанным. И он [мобилизуется] в армию защищать Родину", - акцентировал эксперт.

Но так было до войны - в военное время призыв на срочную службу прекращается. Тогда и начинается выше упомянутый "нонсенс".

"Эти люди никому ничего не должны. И если парню 20, 21, 22, 23, 24 года - он призывник, он не может быть призван в армию, потому что он призывник, а не военнообязанный. То есть самая продуктивная категория людей (по физическим данным) под защиту своей родины не попадает", - указал на главную проблему с призывом Лакийчук.

Украина может официально разрешить мужчинам выезжать

Сейчас Верховная рада Украины рассматривает законопроект, по которому может официально разрешить мужчине выезжать заграницу на законных основаниях. Как известно, сейчас такой возможности нет (есть лишь несколько исключений от государства).

Как известно, соответствующую инициативу зарегистрировал народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Над ней Рада думает с сентября 2022 года.

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