Железнодорожники обнаружили после мужчины разбитый стол, выбитое окно, испорченную постель и кучу мусора.

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Об этом в четверг, 13 мая, на своей странице в Facebook рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

По его словам, мужчина разбил стол, выбил окно, повредил постель, оставил много мусора.

"Такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами... Но нит. В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 Киев-Трускавец, и это изрядно огорчает команду, которая ежедневно прилагает значительные усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону", - отметил Шевченко.

Представитель "Укрзализныци" добавил, что об инциденте сообщили полиции, нарушителя уже задержали, а вагон отправили на реставрацию.

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Автор: Катерина Комолова