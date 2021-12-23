Организаторы канала сбыта поддельных лекарственных средств – выходцы из Луганска, поделились в спецслужбе.

Сотрудники Службы безопасности заблокировали канал ввоза и сбыта в Украине фальсифицированных препаратов для онкобольных.

Как сообщили в СБУ, организовали "бизнес" выходцы из Луганска.

"Почти год злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь. На территорию Украины "товар" доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепропетровской области оштрафовали врача за липовые справки о COVID-19Поддельные лекарства сбывали больным через онлайн-аптеки.

В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъято, в частности, большое количество медицинских препаратов, в том числе фальсифицированных и не зарегистрированных лекарственных средств производства РФ и Республики Беларусь общей стоимостью 1 млн грн.

В настоящее время одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СБУ разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера, которые заставляли онкобольных покупать дорогие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно предоставляет государство.

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