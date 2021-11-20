На видео показали дерзкое нарушение ПДД под Киевом.

Под Киевом очередной водитель такси грубо нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную полосу.

Как передает "Киев Оперативный" в Facebook, это случилось сегодня вечером на Софиевской Борщаговке.

"А ничего такого - просто таксист Uklon выезжает через двойную сплошную. Так, как он привык делать всегда. Безнаказанность во всей красе", - возмущенно пишет автор публикации.

Таксист умудрился совершить запрещенный маневр, протиснувшись между другими авто, которые стояли на светофоре и соблюдали дистанцию.

Подобное поведение столичных таксистов в последнее время - не редкость. Не так давно автомобиль такси ехал по односторонней дороге в противоположном направлении, а еще раньше другой водитель отличился странным поведением после совершения дорожной аварии. В еще одном случае таксист умудрился грубо нарушить ПДД прямо под зданием СБУ в центре Киева.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова