На труп наткнулись подростки, когда хотели срезать путь через кладбище. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве.

Киевские правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве на одном из кладбищ столицы.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Обнаженное тело убитого неизвестного мужчины нашли на кладбище вечером 3 июля.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели ужасное зрелище - тело убитого было обильно покрыто многочисленными колото-резаными ранениями разной локации и разных размеров, а части головы вообще не было. Рядом с телом находился окровавленный деревянный крест, которым, вероятно, и размозжили голову потерпевшему", - рассказали в полиции.

Оперативники выяснили, что убитый - местный бездомный, живший на этом кладбище. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого - им оказался 29-летний ранее судимый мужчина.

"Изверг в содеянном признался и пояснил, что убил мужчину во время внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убивал тем, что было "под руками", - говорят в полиции.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей.

Издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники сообщает, что тело нашли трое несовершеннолетних, идущих с Харьковского массива в сторону железнодорожного моста и решивших срезать путь через Позняковское кладбище.

Читайте такжеБез части головы и ног: на кладбище в Одессе нашли брошенных пациентов психбольницы (видео)"На теле полуобнаженного мужчины были многочисленные колото-резаные ранения, но сильнее всего была травмирована голова. Похоже, что по ней нанесли сильный удар ритуальным крестом, который вырвали с могилы, расположенной в нескольких метрах от места преступления", - рассказал собеседник издания.

Орудиями убийства, по информации источников, были крест и лезвие ножа, найденные полицейскими возле тела.

Убитому мужчине на вид около 50-55 лет. Работник кладбища рассказал, что тот жил на кладбище примерно последние два месяца.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. Задержанному подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Комолова