Шар катился по улице с ее верхней части в нижнюю.

В центре Харькова на улице Рымарской накануне вечером прокатился бетонный шар, который ранее стоял на парковке вблизи филармонии.

Соответствующее видео появилось в местных Телеграм-каналах, пишет "Харьков.Комментарии".

По словам очевидцев, шар является ограничителем на стоянке. Его снесла машина, сдававшая назад, а ее водитель преграду не заметил. После этого он сорвался и покатился с верхней части улицы вниз.

На одной из записей слышно, как несколько женщин в салоне автомобиля смеются с происходящего и предлагают этот шар остановить. Пока они решают, что делать, элемент декора уже врезается в одну из машин и оставляет на ней вмятину. Всего "жертвами" шара стали несколько автомобилей.

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Автор: Юрий Годован