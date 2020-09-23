"Путь" шара засняли на видео / скриншот видео
В центре Харькова на улице Рымарской накануне вечером прокатился бетонный шар, который ранее стоял на парковке вблизи филармонии.
Соответствующее видео появилось в местных Телеграм-каналах, пишет "Харьков.Комментарии".
По словам очевидцев, шар является ограничителем на стоянке. Его снесла машина, сдававшая назад, а ее водитель преграду не заметил. После этого он сорвался и покатился с верхней части улицы вниз.
На одной из записей слышно, как несколько женщин в салоне автомобиля смеются с происходящего и предлагают этот шар остановить. Пока они решают, что делать, элемент декора уже врезается в одну из машин и оставляет на ней вмятину. Всего "жертвами" шара стали несколько автомобилей.
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