В результате аварии в Одесской области погиб пассажир иномарки.

В городе Болград Одесской области пьяный водитель на BMW врезался в стену жилого дома, погиб пассажир.

О ДТП в Одесской области сообщили в Болградском районном отделе полиции и показали фото с места аварии.

В полиции отметили, что сегодня ночью местный 29-летний житель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля BMW, выехал с дороги и врезался в стену жилого дома.

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В результате аварии пострадали водитель и двое его товарищей в возрасте 30-ти и 31-го года, которые находились в салоне. Младший по возрасту пассажир от полученных травм погиб. Другие двое мужчин сейчас в больнице с черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями.

Водителя проверили на содержание алкоголя в организме - он был нетрезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 15 сентября на автодороге "Киев - Чоп" в Бродах столкнулись иномарка и военный автомобиль. На месте ДТП погибли четыре человека, которые ехали в иномарке. Позже журналисты узнали, что жертвами аварии стали три девушки-миссионерки.

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