Под Днепром легковушка влетела в людей на пешеходном переходе, погиб ребенок (фото)
В городе Каменское Днепропетровской области автомобиль Mitsubishi Galant совершил наезд на трех человек на пешеходном переходе. Двое взрослых женщин получили травмы, четырехлетний ребенок погиб.
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Как сообщается на сайте Нацполиции Днепропетровской области, 26-летнего водителя задержали.
Трагедия произошла 18 августа, около 20:30. Как предварительно установили следователи, водитель легковушки двигался по левой полосе по проспекту Свободы.
В результате ДТП четырехлетняя девочка получила смертельную травму и скончалась в больнице. 50-летнюю женщину госпитализировали, а 31-летняя женщина получила легкие телесные повреждения.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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