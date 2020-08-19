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Под Днепром легковушка влетела в людей на пешеходном переходе, погиб ребенок (фото)

12:30, 19 августа 2020
Происшествия
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В Каменском произошла страшная авария / dp.npu.gov.ua

В городе Каменское Днепропетровской области автомобиль Mitsubishi Galant совершил наезд на трех человек на пешеходном переходе. Двое взрослых женщин получили травмы, четырехлетний ребенок погиб.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Днепропетровской области, 26-летнего водителя задержали.

Трагедия произошла 18 августа, около 20:30. Как предварительно установили следователи, водитель легковушки двигался по левой полосе по проспекту Свободы.

В результате ДТП четырехлетняя девочка получила смертельную травму и скончалась в больнице. 50-летнюю женщину госпитализировали, а 31-летняя женщина получила легкие телесные повреждения.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

dp.npu.gov.ua

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Автор: Дмитрий Захаров

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