Под Днепром легковушка влетела в людей на пешеходном переходе, погиб ребенок (фото)

Виновнику трагедии грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В городе Каменское Днепропетровской области автомобиль Mitsubishi Galant совершил наезд на трех человек на пешеходном переходе. Двое взрослых женщин получили травмы, четырехлетний ребенок погиб.

Читайте такжеВ Одессе иномарка врезалась в трамвай, есть пострадавшие (фото)

Как сообщается на сайте Нацполиции Днепропетровской области, 26-летнего водителя задержали.

Трагедия произошла 18 августа, около 20:30. Как предварительно установили следователи, водитель легковушки двигался по левой полосе по проспекту Свободы.

В результате ДТП четырехлетняя девочка получила смертельную травму и скончалась в больнице. 50-летнюю женщину госпитализировали, а 31-летняя женщина получила легкие телесные повреждения.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Аварии на Днепропетровщине

9 августа в Днепре в ДТП погиб двухлетний ребенок, еще шесть человек госпитализированы.

23 июля На Днепропетровщине автобус вылетел в кювет: 15 пострадавших, водитель скрылся.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров