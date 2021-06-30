Мать ребенка получила телесные повреждения.

Четырехлетняя девочка, которую сегодня на пешеходном переходе в Полтавской области сбил легковой автомобиль, погибла.

"В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и доставлен в детскую больницу, где около 12 часов скончался. Женщина, переходившая вместе с девочкой дорогу, также получила телесные повреждения и доставлена в городскую больницу Полтавы", - сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Водителя задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Водитель сбил ребенка на "зебре" под Полтавой: что известно о ДТП

Авария произошла 30 июня около 11 часов в селе Абазовка, на 324-м километре автодороги "Киев-Харьков".

По информации полиции, водитель автомобиля "Ситроен" 1956 года рождения, житель Полтавского района, наехал на девочку 2017 года рождения и женщину 1961 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Девочка шла из магазина с бабушкой, их пропускал автобус, когда почти перешли, за автобусом вылетел этот автомобиль, тормозной путь, по нашим наблюдениям, около 30 метров. Говорят, что девочка вырвала руку и побежала вперед. Мама прибежала потом... Картина ужасная, все думали, что девочка погибла, но когда приехала "скорая", то ее поместили в карету, реанимировали и увезли", - рассказывала очевидица ДТП.

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Автор: Катерина Комолова