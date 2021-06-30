Ребенка с травмами госпитализировали.

В среду, 30 июня, около 11:00 на автодороге «Киев-Харьков» в селе Арбузовка Полтавской области 65-летний водитель «Ситроен» сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

«В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По информации местного сайта «Коло», ДТП произошло, когда на «зебре» остановился автобус, чтобы пропустить пешеходов:

«Наш автобус остановился перед пешеходным переходом и пропускал бабушку с маленькой девочкой. Справа автобус обгоняло авто, которое не остановилось. Поскольку ребенок шел впереди бабушки, то основной удар пришелся на него, он попал на бампер и отлетел метров на 30 вперед, женщину же только задело».

Читайте такжеРодители похоронили третьего ребенка: СМИ о смертельной аварии с участием 21-летней украинской рекордсменкиОн также рассказал, что виновник аварии сразу остановился, выбежал из машины и подбежал к женщине, которая в это время пришла в себя и сама поднялась. Затем он «подбежал к ребенку, наклонился над ним, схватился за голову и сел рядом».

Еще одна очевидица, которая живет рядом с трассой, рассказала, что вышла со двора, когда услышала удар.

«Ребенок лежит, водителя бьют, мама кричит. Девочка шла из магазина с бабушкой, их пропускал автобус, когда почти перешли, из-за автобуса вылетел этот автомобиль, тормозной путь по нашим наблюдением около 30 метров. Говорят, что девочка вырвала руку и побежала вперед. Мама прибежала потом... Картина ужасная, все думали, что девочка погибла, но когда приехала «скорая», то ее поместили в карету, реанимировали и увезли».

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Автор: Катерина Шварц