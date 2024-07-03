Всего в городе прогремело около десяти взрывов.

Сегодня утром враг атаковал Днепр, в городе прогремели несколько взрывов.

Около 09:00 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении в направлении областного центра группы ударных БпЛА, а затем и о ракетах.

По информации Суспильного, первый звук взрыва раздался в 08:45. Всего в городе было слышно около десяти взрывов, после которых видно задымление.

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В частности, в результате атаки поврежден один из торговых центров.

Также вблизи одного из медучреждений произошел пожар. В одном из помещений видно задымление. По информации медицинского директора заведения, пока информации о раненых или погибших нет.

По информации местного Телеграмм-канала, россияне повредили этот торговый центр второй раз за чуть больше полугода.

Кроме ТЦ, повреждены магазины, расположенные недалеко от эпицентра взрыва.

Обновлено в 10:59. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки есть погибшие.

"К сожалению, есть погибшие гражданские…" – отметил он.

Обновлено в 11:09. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по состоянию на данный момент известно о гибели трех человек.

"Предварительно, 18 пострадавших. Среди них – 14-летняя девочка", - добавил чиновник.

Лысак рассказал, что также произошло несколько пожаров, есть разрушения.

Ракетная атака на Днепр 28 июня - детали

Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего была повреждена девятиэтажка. В частности, в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи.

В результате обстрела дома погибли два человека, 12 пострадали, из них - один ребенок.

Двое жителей многоэтажки в Днепре, которых разыскивали, вышли на связь. Это мама и сын. Когда произошла трагедия, семьи не было дома.

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