Разрушены четыре этажа.

Вечером в пятницу, 28 июня, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Сообщается о разрушениях и пострадавших.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале опубликовал фотографию значительно разрушенной девятиэтажки. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о разрушении четырех этажей, сейчас на месте работают все необходимые службы.

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Удар по Днепру 28 июня

В 18:13 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Уже в 18:24 военные зафиксировали в Днепропетровской области ракету, которая двигалась северо-западным курсом. Через несколько минут они отметили, что ракеты летят в направлении Днепра.

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