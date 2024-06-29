Двое жителей вышли на связь.

Двое жителей многоэтажки в Днепре, изуродованной во время атаки российских оккупантов 28 июня, вышли на связь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что эти два человека - это мама и сын.

"К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной", - отметил председатель ОВА. Видео дня

Лысак добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.

Он также сообщил, что на Никопольщине враг снова прибегал к террору.

"Артиллерийские обстрелы в течение дня. А еще агрессор применил дроны-камикадзе. Осуществлял сбросы боеприпасов с БПЛА", - рассказал глава ОВА.

Так, отметил он, под ударом находились Никополь, Покровская и Мировская громады.

"Пострадал 54-летний мужчина. Он получил осколочные ранения ноги. Возникло несколько пожаров на открытых территориях. Выгорело 1,5 га пшеницы. Изуродованы семь частных домов, теплица, три грузовика и солнечные панели", - сообщил Лысак о последствиях атак.

Удар по дому в Днепре

Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня российские оккупационные войска осуществили ракетную атаку по Днепру. Сообщалось о разрушениях и пострадавших.

В городе всю ночь продолжался разбор завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета. Спасатели искали пять человек.

По состоянию на утро 29 июня в результате удара по многоэтажке в Днепре погиб один человек, пострадали 12 человек, из них - один ребенок.

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