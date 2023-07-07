В то же время суд предусмотрел как меру пресечения и внесение залога от 2 до 60 млн грн.

Печерский суд города Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", а также руководству фирмы-прокладки, через которую происходили махинации на предприятии. Все шестеро подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога, сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что организатор сделок должен внести 60 млн грн, остальные – от 2 до 40 млн грн. По данным ГБР, подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но их задержали и доставили в суд под конвоем.

Установлено, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 млн грн. от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

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В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

В рамках расследования было проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по местам проживания топ-менеджеров ЧАО "Полтавский ГОК", фирмах-прокладках и предприятиях транзитно-конвертационного сектора.

Дело Полтавского горного комбината

Как сообщал УНИАН, 29 июня ГБР сообщило о подозрении по делу о присвоении 400 млн грн от добычи и продажи полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений. Подозрение получили 6 человек, а именно руководство правления комбината, начальники отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководство фирмы-прокладки, через которую происходили махинации.

Им было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК Украины.

Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июле 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В бюро напомнили, что в сентябре 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов этого финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Жеваго был задержанный 27 декабря 2022 года в Куршевеле (Франция). 5 января французский суд принял решение о взятии задержанного под судебный надзор. 30 марта стало известно, что суд во Франции отказал Украине в экстрадиции бизнесмена Жеваго.

При этом 7 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что добился ареста активов владельца АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков Банку и его кредиторам на сумму почти 46 млрд грн. так, суд наложил арест на активы трех ГОКов, среди которых и "Полтавский ГОК", 50,3% корпоративных прав в уставе которого принадлежит Жеваго. Отмечалось, что упомянутые ГОК косвенно принадлежат Жеваго через Ferrexpo AG.

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